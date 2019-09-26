Дело в Политике: в Беларуси назвали условия возвращения "шпиона" Шаройко

Александр Лукашенко / фото: udf.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия для помилования украинца Павла Шаройко, которого осудили в Беларуси за шпионаж. Так, Украина должна пойти на встречу белоруской стороне.

"Много разговоров про этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы: видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его – полковник. Я Петру Порошенко говорю: слушай, что ты хочешь о нас знать? Я тебе все сам расскажу-покажу, документы передам. Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения", - цитирует Лукашенко информагентство Белта.

По его словам, Шаройко помилуют, если Украина отпустит белорусского гражданина Юрия Политики.

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его, а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - отметил президент Беларуси.