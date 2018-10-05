В Беларуси заговорили о помиловании осужденного за шпионаж украинского журналиста Шаройко

Павел Шаройко / detector.media

Глава Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил о том, что рассматривается вопрос о помиловании украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного белорусским судом за шпионаж.

"Рассматривается вопрос о помиловании Шаройко", - подчеркнул Вакульчик, передает ТАСС.

Отметим, что Вакульчик также сообщил о том, что Беларусь объявила персонами нон грата двух иностранцев, подозреваемых в шпионаже, передает БЕЛТА.

При этом он не уточнил, гражданами какой страны они являются. Председатель КГБ Белоруссии отметил, что шпионаж связан с внешней политикой.

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Напомним, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что обсуждал "шпионский" скандал с украинским президентом Петром Порошенко.

Позже белорусский суд приговорил Шаройко к 8 годам тюрьмы.