В Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" и обвинили в шпионаже

Белорусские власти задержали собственного корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко.

Об этом сообщил генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания в Facebook.

По его словам, от официальных ответов на запрос посольство Беларуси уклоняется.

"С нашей собственной неофициальной информации в Белоруссии, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в "шпионаже", – написал он.

В то же время Генеральный продюсер "Украинского радио" Дмитрий Хоркин сообщил об аресте Шаройко.

"Украинское радио" отмечает, что около двух недель Павел Шаройко не выходил на связь, все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата, без ответа оставались сообщения редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации.

Посольство Украины в Белоруссии факт ареста пока не опровергло и не подтвердило.

Напомним, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына.

По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.