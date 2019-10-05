Украину накроют сильные заморозки: каким областям готовиться

В Украине на следующей неделе ударят сильные заморозки, предупредил синоптик / rabstol.net

В Украине на следующей неделе ночью 7-9 октября ряд областей накроют сильные заморозки.

На севере, на западе и в центре страны будут заморозки в воздухе 0-5 градусов, сообщили в ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

По сведениям ведомства, ночью 7-9 октября в Киеве тоже будут заморозки в воздухе - 0-3 градуса.

"...7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 градусов...", - предупредили в ГСЧС.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что погода в Украине в субботу и воскресенье - 5, 6 октября, будет холодной, на западной и северной части страны возможен мокрый снег.