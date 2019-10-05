В кубанке и с триколором в авто: в Днепре поймали любителя "русского мира"

Таксист-сепаратист в Днепре не скрывал своих симпатий / Фото Службы безопасности Украины

В Днепропетровской области силовики задержали пророссийского агитатора, сторонника "русского казачества" и монархизма, который в кубанке рассекал по городу.

Как сообщает пресс-центр СБУ, мужчина активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей. В социальных сетях он агитировал за отделение области от Украины и „присоединение" в РФ на условиях федерализации.

"Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых „казачьих формирований" террористов", — говорится в сообщении.

Задержанный работал частным таксистом и открыто демонстрировал на собственном авто российскую символику - в частности, ездил с триколором в автомобиле. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Напомним, в Одессе уволили учителя истории школы № 68 Людмилу Мариуцу, которая поддержала учителя труда Николая Ласницу из села Граденицы Одесской области, которого уволили за "сообщения в сети антиукраинского характера".