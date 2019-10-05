Кремль готовится к уничтожению Украины - эксперт

Власти РФ готовятся к уничтожению Украины, предупредил эксперт / Корреспондент

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что власти Российской Федерации продолжают готовиться к большой войне, направленной на уничтожение Украины.

Кремль жалеет, что упустил момент для результативной атаки, говорится в статье эксперта для Zn.ua.

Бадрак отметил, что по состоянию на начало 2019 года оснащенность российской армии современными образцами вооружения и военной техники выросла до 61%, а в Вооруженных Силах Украины "новья" около 10%.

"В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу бросил недвусмысленное замечание: "Экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль, что это не было сделано раньше". В переводе на обычный язык это означает: Кремль по-прежнему готовится к масштабной войне на уничтожение Украины…", - объяснил автор.

Ранее экономист, экс-советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что для возвращения под контроль Киева захваченного РФ Крыма и части Донбасса, в первую очередь, будет необходима кровопролитнейшая мировая война.