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"Люди кричали и стучали по обшивке": опубликованы жуткие подробности о крушении Ан-12

8 октября 2019, 12:43

Выживших в авиакатастрофе придавило грузом - металлическими и деревянными конструкциями.

Ан-12 упал под Львовом / Фото ДСНС

Главная сложность при выезде на место падения самолета Ан-12, который упал в 1,5 километрах от аэропорта под Львовом, была в расчистке местности вокруг места катастрофы, заявил заместитель начальника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Валерий Глобенко.

"Первое сообщение получили в 7:02, что Ан-12 не вышел на связь. Поехали его искать. В 7:30 один из членов экипажа позвонил на "101". Сказал, что упали неподалеку от взлетной полосы. Завалены, нуждаются в помощи. Двинулись туда", рассказал он в комментарии Gazeta.ua.

Он подчеркнул, что спасатели через 15 минут нашли самолет в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы.

Читайте такжеКрушение Ан-12 под Львовом: появилась новая информация о состоянии выживших"Оттуда слышали крики о помощи и стук по обшивке. Тех, кто выжил, придавило грузом - металлическими и деревянными конструкциями. Из носовой части достали трех уцелевших и двух мертвых. Вероятно, их задавило грузом. Остатки тел еще трех людей разбросало в радиусе 60 метров от самолета", - вспоминает спасатель.

По словам заместителя председателя правления по безопасности полетов авиакомпании Украина Аэроальянс Бориса Бондаренко, причиной аварии мог стать отказ одного из устройств самолета, на что экипаж не обратил внимание.

"Разговаривал с членами экипажа, которые выжили. Говорят, полет был нормальный. Затем резко - листья деревьев, мощный удар. Больше ничего не помнят", - рассказал он.

Согласно Воздушного кодекса, окончательную причину аварии определит специальная следственная комиссия, а расследование может длиться от двух месяцев до полугода и больше, добавил авиационный эксперт Богдан Долинце.

Напомним, ранее экипаж Ан-12 рассказал о катастрофе под Львовом.

самолет крушение Львов спасатели Ан-12 Валерий Глобенко
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