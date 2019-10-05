"Шелест деревьев, бах – и ничего не помним": экипаж Ан-12 рассказал о катастрофе под Львовом

Авария Ан-12 под Львовом / Фото ГСЧС

Черные ящики самолета Ан-12, который аварийного приземлился под Львовом, уже изъяли, однако их еще не расшифровали.

На сегодня по факту трагических событий, в результате которых погибли пятеро, а еще трое получили травмы, продолжаются следственные действия: место аварийной посадки самолета круглосуточно охраняет Нацгвардия, там работают следователи полиции, эксперты Национально бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители компании-владелицы Ан-12.

Как отмечают специалисты, экипаж и приборы самолета были вполне готовы к посадке, а львовский аэропорт дал согласие на прием судна: оно шло четко по линии посадочной полосы, но что пошло не так – перевозчик не знает. Говорит, разговаривал с пострадавшими в больнице, но информации не прибавилось, говорится в материале ТСН.

Читайте такжеМедики рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе под Львовом"Может, был отказ наземного оборудования, которое позволяет зайти на посадку. Может, что-то отказало, что не смог заметить экипаж, все может быть. Они говорят так, совершенно нормальный полет, затем шелест деревьев – бах! – и мы больше ничего не помним", - рассказал заместитель председателя правления по безопасности полетов авиакомпании Украина-аэроальянс Борис Бондаренко.

Версию о нехватке топлива в авиакомпании отвергают, но добавляют: керосин отправили на экспертизу, чтобы выяснить его качество.

Из фотографий с места катастрофы видно, что Ан-12 перевозил запчасти к автомобилям Renault. В соцсетях пишут о контрабанде – мол, в августе 2014-го тот же самолет приземлился в Ужгороде, и тогда экипаж заподозрили в незаконной перевозке текстиля. Журналисты стали свидетелями того, как с поля вынесли два белых мешка, об их содержимом эксперты молчат.

В свою очередь эксперты по авиации говорят, что это нормальный возраст для самолета. "Есть мировые исследования, связанные с возрастом самолета. И они говорят, что самолеты, которым до 5 лет, показывают точно такой же уровень безопасности полета, как и самолеты, которым 20 и больше", - заверил авиаэксперт Богдан Долинце.

Напомним, 4 октября около 7:00 самолет Ан-12, которому уже 51 год, совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов. В результате погибли пять человек, а еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии.