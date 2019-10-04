Под Львовом совершил аварийную посадку самолет, есть погибшие

Ан-12 совершил аварийную посадку / Фото ДСНС

ЧП на Львовщине. Около семи утра в пятницу, 4 октября, самолет Ан-12, которому уже 51 год, совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рано утром в ДСНС поступила информация о том, что во время захода на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта Львов исчез с радара транспортный самолет Ан-12.

В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Горение самолета не наблюдается. Спасатели достают экипаж из поврежденного самолета.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич уточнил, что АН-12 приземлился возле кладбища в Сокольниках.

На борту самолета было 7 человек экипажа и один пасажир. По данным депутата, есть пострадавшие и погибшие.

"Грузовой Ан 12. Летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Садился в аэропорту Львов на дозаправку. В 6.45 пропала связь с экипажем. Ведутся поисковые работы. Полоса закрыта на взлет и посадку", - добавил депутат.

Напомним, в московском аэропорту Шереметьево 3 сентября столкнулись два пассажирских лайнера. Пассажиров экстренно эвакуировали.