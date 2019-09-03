В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два лайнера – первые детали, видео

В московском Шереметьево столкнулись два самолета / скриншот

В московском аэропорту Шереметьево, где в мае произошло крушениие самолета Sukhoi Superjet 100, во вторник, 3 сентября, столкнулись два пассажирских лайнера.

По информации, самолет авиакомпании "Аэрофлот", который собирался вылететь из Москвы в Пекин, столкнулся с лайнером Royal Flight.

ЧП произошло во время буксировки — один из самолетов задел крыло другого.

На кадрах с места происшествия видно, что на ВПП лежат обломки лайнера. Пассажиров экстренно эвакуировали.

Также стало известно, что "Аэрофлот" готовит резервный борт, на котором пассажиры улетят в Пекин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиационной области. Он также отметил, что второй самолет был без пассажиров.

По словам одного из сотрудников аэропорта, водитель аэродромного тягача, который буксировал самолет Royal Flight, не учел дистанцию между воздушными суднами, из-за чего и произошло соприкосновение лайнеров.

В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и "Аэрофлот", летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.



Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1 — People in aviation (@people_aviation) 3 сентября 2019 г.

Читайте такжеТрагедия в Шереметьево: в России сыловики прессуют СМИ, проводившее расследование пожараНапомним, ранее cтало известно о фатальных ошибках спасателей при катастрофе с пожаром в Шереметьево. Одной из ошибок при аварии самолета Sukhoi Superjet 100 стало то, что сигнал "тревога" был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки, хотя, по нормативным актам, это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала.

По данным следствия, первый прибывший к пылающему лайнеру спасательный автомобиль выехал из депо, а не из точки сбора аварийно-спасательных формирований, которая находится на траверсе взлетно-посадочной полосы. Кроме того, стало известно, что в точке сбора в момент посадки SSJ-100 аварийного транспорта не было.