  1. Главная
  3. Украина

Крушение самолета Ан-12: все подробности и возможные причины трагедии

4 октября 2019, 11:11

Падение самолета под Львовом стало причиной гибели пяти человек.

самолет упал во львове
Самолет Ан-12 упал во Львове утром 4 октября / Фото ГосЧС

Утром 4 октября недалеко от Львова произошло крушение самолета АН-12 авиакомпании Украина Аэроальянс. Воздушное судно упало за полтора километра от взлетно-посадочной полосы аэропорта Львов - на кладбище в Сокольниках. 

Падение самолета под Львовом: жертвы и пострадавшие

По данным ГосЧС на борту АН-12 находились 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, который сопровождал груз. Сначала сообщалось, что в результате крушения самолета АН-12 три человека погибли, еще трое - пострадали, судьба двоих была неизвестна.

Катастрофа с АН-12: число жертв возросло 

Позже стало известно, что в результате падения самолета во Львове погибли пять человек.

"То что удалось услышать на месте происшествия: 5 трупов, двоих достали живых, 1 живой - не могут достать", - написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

Позже он уточнил, что третьего пострадавшего удалось достать из-под обломков, у него - поломана нога.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и мэр Львова Андрей Садовой также подтвердили, что крушение самолета под Львовом стало причиной гибели пяти человек. 

Спасатели сообщают, что также деблокировали троих пострадавших из поврежденного самолета. С травмами разной степени тяжести их госпитализировали в медицинские учреждения Львова.

Падение самолета: когда произошла катастрофа

В 6.45 в пятницу, 4 октября, пропала связь с экипажем. Ан-12 исчез с радара во время захода на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта Львов. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Фото с места крушения самолета во Львове

  • Самолет упал возле Львова, пять погибших Фото ДСНС
  • Самолет упал возле Львова, пять погибших Фото ДСНС
  • Самолет упал возле Львова, пять погибших Фото ДСНС
  • Самолет упал возле Львова, пять погибших Фото ДСНС
  • Самолет упал возле Львова, пять погибших Фото ДСНС
  • Самолет упал возле Львова, пять погибших Фото ДСНС
  • Самолет упал возле Львова, пять погибших Фото ДСНС
  • Самолет упал возле Львова, пять погибших Фото ДСНС

Первое видео с места крушения самолета во Львове

Причины крушения самолета во Львове: что известно

Грузовой Ан 12 летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен был сесть в аэропорту Львов на дозаправку. Однако, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, как раз топлива самолету и не хватило, поэтому и произошла трагедия.

Позже заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в эфире 112 Украина назвал возможные причины крушения самолета во Львове. По его словам, самолет мог упасть из-за ошибки пилота или из-за того, что кончилось горючее.  Он уточнил, что утром над Львовом стоял густой туман. Лавренюк добавил, что на борту самолета было 10 тонн груза. Что именно это был за груз, чиновник не уточнил.

На данный момент причины крушения самолета во Львове расследуются. На месте проишествия работает следственно-оперативная группа и  работники других подразделений полиции Львовской области.

самолет крушение авиакатастрофа Львов новости Украины новости Львова
Сейчас вы просматриваете новость «Крушение самолета Ан-12: все подробности и возможные причины трагедии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:36
Не российская формула Штайнмайера: Порошенко хочет помочь Зеленскому с Донбассом
12:31
Как Трамп шантажировал Зеленского: что мы узнали из опубликованной переписки дипломатов США
12:19
Оторванные головы и скошенные деревья: известны жуткие детали крушения самолета возле Львова
12:08
В Раде назвали ключевое условие для встречи "нормандской четверки" Видео
12:05
Адвокат из РФ поможет Порошенко отбиваться от Портнова и ГБР Видео
12:04
"Слегла": Наталью Бочкареву парализовало из-за скандала с наркотиками Видео
11:50
"Бацька" дал громкое обещание Зеленскому
11:38
Незабываемое событие, гениальные мысли: кому гороскоп на сегодня сулит очень светлый день
11:29
Кучма – первый президент и 300 нардепов: помощница Тищенко дала первое интервью
11:27
"Волчицы - не овцы": к Олегу Виннику на концерт пожаловали радикалы
11:27
Рада назначила новый состав Центризбиркома Видео
11:24
Новосад объявила о переходе всех русских школ на украинский язык Видео
11:11
Крушение самолета Ан-12: все подробности и возможные причины трагедии Фото Видео
11:07
Началась встреча Зеленского и Лукашенко, онлайн-трансляция
10:58
Конституция, шаурма и подписи: украинцы могут поиграть с Зеленским
10:25
В Киев прибыла "шишка" из Госдепа США по вопросам конфликтов
10:16
В Штатах подтвердили поставку Javelin Украине Видео
09:50
В банках Украины "рухнул" курс доллара
09:37
Авиакатастрофа под Львовом: стало известно число погибших Фото
09:30
Выбор матери 2019: что было в 15 и 16 сериях сериала Видео
09:06
Под Львовом совершил аварийную посадку самолет, есть погибшие Фото
09:01
Зеленскому спрятаться и отсидеться не удастся мнение
08:57
"Очень тяжелые": полковник рассказал о последствиях отставки Волкера Видео
08:39
Перед встречей Зеленского и Лукашенко Украина отпустила белорусского шпона
08:26
Почему Путин согласился продлить транзит газа через Украину мнение
08:05
Венгрия забирает назад розданные на Закарпатье паспорта: известна причина Видео
07:50
Придавят проблемы: астролог предупредила об опасностях в начале октября Видео
07:28
Умиротворение агрессора: Кремль затаился, как перед броском на жертву мнение
07:27
Новый масштабный обмен пленными: у Зеленского назвали примерную дату Видео
06:55
Смотрящая вдаль 2019 - дата выхода, сюжет и актеры нового сериала Видео
06:51
Зеленский по вине Трампа оказался между молотом и наковальней мнение
06:35
Погода в Украине на 4 октября: синоптик предупредила о дождях и похолодании
06:14
В Кировоградской области коп сбил велосипедиста насмерть
06:03
Астролог назвал счастливчиков октября 2019
05:47
"Палата №6 одобряет": главарь "ДНР" презентовал книгу о самом себе
05:19
Поздравления с Днем учителя: в прозе, стихи и живые открытки Фото
05:06
Свободный полет: в Днепре голая женщина рухнула из окна с котом
04:49
В США Трампа призвали раскрыть все карты относительно Украины
04:32
Шокин "настучал" на Байдена адвокату Трампа
04:14
Ученые рассказали, где спастись от зомби апокалипсиса и пандемии
03:40
Польская порноактриса сверкнула ухоженными попой и грудью на фото Фото
03:13
Диетолог развенчала популярные мифы о похудении
02:51
Психологи рассказали, как легко притереться друг к другу в сексе
02:25
Эксперт назвал девять простых ежедневных правил для похудения
02:00
Как жить по лунному календарю 4 октября: стрижки, деньги и здоровье
01:50
Ничего не могу сказать: Захаровой "отшибло память" из-за отставки Волкера
01:33
"*бать, какие сиськи": Тина Кароль взбудоражила пикантным фото
01:19
День вчителя 2019: яскраві привітання від батьків, від дітей та колег Фото
00:40
Эксперт предупредил о рисках срыва отопительного сезона Видео
00:27
Полковник назвал единственное условие возвращения Крыма и Донбасса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять