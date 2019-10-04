Крушение самолета Ан-12: все подробности и возможные причины трагедии

Самолет Ан-12 упал во Львове утром 4 октября / Фото ГосЧС

Утром 4 октября недалеко от Львова произошло крушение самолета АН-12 авиакомпании Украина Аэроальянс. Воздушное судно упало за полтора километра от взлетно-посадочной полосы аэропорта Львов - на кладбище в Сокольниках.

Падение самолета под Львовом: жертвы и пострадавшие

По данным ГосЧС на борту АН-12 находились 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, который сопровождал груз. Сначала сообщалось, что в результате крушения самолета АН-12 три человека погибли, еще трое - пострадали, судьба двоих была неизвестна.

Катастрофа с АН-12: число жертв возросло

Позже стало известно, что в результате падения самолета во Львове погибли пять человек.

"То что удалось услышать на месте происшествия: 5 трупов, двоих достали живых, 1 живой - не могут достать", - написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

Позже он уточнил, что третьего пострадавшего удалось достать из-под обломков, у него - поломана нога.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и мэр Львова Андрей Садовой также подтвердили, что крушение самолета под Львовом стало причиной гибели пяти человек.

Спасатели сообщают, что также деблокировали троих пострадавших из поврежденного самолета. С травмами разной степени тяжести их госпитализировали в медицинские учреждения Львова.

Падение самолета: когда произошла катастрофа

В 6.45 в пятницу, 4 октября, пропала связь с экипажем. Ан-12 исчез с радара во время захода на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта Львов. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Фото с места крушения самолета во Львове

Первое видео с места крушения самолета во Львове

Причины крушения самолета во Львове: что известно

Грузовой Ан 12 летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен был сесть в аэропорту Львов на дозаправку. Однако, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, как раз топлива самолету и не хватило, поэтому и произошла трагедия.

Позже заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в эфире 112 Украина назвал возможные причины крушения самолета во Львове. По его словам, самолет мог упасть из-за ошибки пилота или из-за того, что кончилось горючее. Он уточнил, что утром над Львовом стоял густой туман. Лавренюк добавил, что на борту самолета было 10 тонн груза. Что именно это был за груз, чиновник не уточнил.

На данный момент причины крушения самолета во Львове расследуются. На месте проишествия работает следственно-оперативная группа и работники других подразделений полиции Львовской области.