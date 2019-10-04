Авиакатастрофа под Львовом: стало известно число погибших

Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Львов / Фото ДСНС

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал подробности аварийной посадки самолета Ан-12 утром 4 октября недалеко от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов.

По словам министра, у самолета Ан-12 авиакомпании Украина Аэроальянс закончилось топливо. Воздушное судно совершило аварийную посадку.

"Глупая печальная пятница. По предварительным данным, 4 погибших. Аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего. Начато расследование", - написал он сначала в Facebook. Потом он отредактировал пост, написав, что есть погибшие.

Как сообщал Главред, АН-12 утром исчез с радаров. В 7:29 один член экипажа АН-12 вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Судно летело из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должно было сесть в аэропорту Львов на дозаправку.

Позже в ГосЧС уточнили, что по состоянию на 9:00 установлено, что на борту находились 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, который сопровождал груз. В результате падения самолета три человека погибли, три человека пострадали, судьба двоих неизвестна.

Напомним, в мае в московском аэропорту Шереметьево произошло крушениие самолета Sukhoi Superjet 100. Позже cтало известно о фатальных ошибках спасателей при катастрофе с пожаром в Шереметьево. Одной из ошибок при аварии самолета Sukhoi Superjet 100 стало то, что сигнал "тревога" был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки, хотя, по нормативным актам, это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала.