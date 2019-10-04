Оторванные головы и скошенные деревья: известны жуткие детали крушения самолета возле Львова

Самолет Ан-12 упал во Львове утром 4 октября / Фото ДСНС

Утро пятницы было совсем не радостным – недалеко от Львова потерпел крушение самолет АН-12, в результате погибли пятеро людей, еще трое – получили травмы. Жители с. Сокольники, которые стали свидетелями падения самолета, рассказали шокирующие подробности авиакатастрофы.

Рано утром 4 октября был сильный туман, и самолет рухнул на бывшие колхозные сады.

"Ничего не было видно. Мы думаем, что он просто не увидел взлетно-посадочную полосу. До нее там буквально километр, рукой подать", – рассказал один из очевидцев трагедии украинским СМИ.

По его словам, "самолет выкосил деревья как траву. Кабина разбита в хлам, а экипажу поотрывало головы, части тел разбросаны по садам". Выжившие, которых зажало в салоне, стучали, чтобы их спасли, добавил мужчина.

Напомним, самолет АН-12 упал возле Львова за полтора километра от взлетно-посадочной полосы аэропорта утром 4 октября. В результате падения самолета во Львове погибли пять человек, еще трое - госпитализированы. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк озвучил возможные причины крушения самолета во Львове. По его словам, самолет мог упасть из-за ошибки пилота или из-за того, что кончилось горючее.