МИД Германии приказал не признавать российские паспорта украинцев с Донбасса

Паспорта / YConsult

После скандала, который возник после появившейся в СМИ информации о том, что Берлин якобы выдает визы соискателям с российскими паспортами, не идентифицируя жителей оккупированного Россией Донбасса, Министерство иностранных дел Германии дало распоряжение своим консульствам не признавать паспорта, выданные украинцам на временно неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что в немецком внешнеполитическом ведомстве ему лично сообщили об этом решении.

"Руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - написал Мельник в Twitter.

Напомним, ранее в МВД РФ сообщили, что жителям оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей ("ДНР" и "ЛНР") выдано более 35 тысяч паспортов РФ.

Также стало известно, что перевыпуском украинских паспортов займется компания Индустриально-инновационная группа (IIG), имеющая российские корни.