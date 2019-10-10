В Кабмине рассказали, на сколько с начала 2019 в Украине стало меньше жителей

Уезжают / 24 канал

С начала января 2019-го число украинцев, которые проживают в пределах страны, сократилось на 1,5 млн человек.

Соответствующую статистику опубликовал на своем Telegram-канале министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается", - написал он.

Кроме того, по данным Дубилета, украинцы обычно в массовом порядке возвращаются в родную страну в конце апреля/начале мая - на праздники.

Напомним, ранее Дубилет рассказал, как и почему в Украине отменят трудовые книжки.

До этого он поведал, во сколько обойдется госбюджету перепись населения в Украине.