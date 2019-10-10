"Боже мой": вдова атошника устроила скандал и напугала Зеленского

Женщина устроила скандал / скриншот

Во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского, который состоялся в четверг 10 октября, неизвестная женщина устроила скандал, чем чуть не сорвала мероприятие. Из-за нее пришлось вызывать правоохранителей.

Женщина так громко и эмоционально разговаривала с журналистами, что это во время перерыва услышал президент Украины.

"Боже мой!" - сказал президент и вышел из кадра.

Виновница представилась журналистам Тамарой Атамась и заявила, что ее муж погиб на Донбассе.

"Я вдова ветерана АТО, который отдал жизнь не только за территориальную целостность Украины, но и за то, чтобы в ней каждый был счастлив независимо от того – пекарь он или учитель, юрист или президент", – цитирует Обозреватель Атамась.

По ее словам, она пришла, чтобы поговорить с президентом. При этом женщина пожаловалась на нерабочую судебную систему и отсутствие ответственности судей.

Напомним, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимофеев, заявил фудмаркет для пресс-марафона выбрали, чтобы все журналисты смогли задать свои вопросы.