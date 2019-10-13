"Вместо тебя должна быть я": в семье экс-нардепа произошло большое горе

Мария Матиос / facebook.com/pg/maria.matios

В семье народного депутата VII, VIII созыва от партии Удар и украинской писательницы Марии Матиос произошло горе в семье. У экс-нардепа внезапно умер сын.

По ее словам, трагедия произошла еще 10 октября. Матиос опубликовала пост с фотографией своего сына Александра, отметив, что он не дожил чуть больше месяца до дня рождения.

"24.11.1983 - 10.10.2019. Прости мне, единственный Сын... может, вместо тебя там должна была быть я.... и пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, Сынок, сушить слезы за Тобой", – написала бывшая народная избранница в Facebook.

При этом она не рассказал об обстоятельствах и причины смерти молодого мужчины. Пользователи соцсети в комментариях выразили свои соболезнования, среди которых Владимир Омелян, Лариса Сарган и другие.

Напомним, что ранее теща президента Беларуси Александра Лукашенко умерла в возрасте 90 лет после длительной болезни