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Отменил все планы: в семье Лукашенко произошло большое горе

29 сентября 2019, 18:17

Александр Лукашенко всегда говорил, что она его вторая мама.

Александр Лукашенко с Еленой Жолнерович
Александр Лукашенко с Еленой Жолнерович / tut.by

Теща белорусского лидера Александра Лукашенко ушла из жизни после длительной болезни. Елены Жолнерович не стало в возрасте 90 лет.

Спикер президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что "бацька" из-за похорон отменил все планы, чтобы попрощаться со своей второй мамой.

"Президент изменил планы и поехал - не мог не поехать - попрощаться с Еленой Федоровной. И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич", - цитирует Эйсмонт Sputnik.

При этом пресс-секретарь белорусского президента напомнила, что Жолнерович всегда относилась к Лукашенко "как к сыну".

Стоит отметить, что Елена Жолнерович является матерью официальной жены президента Беларуси – Галины Лукашенко. Кроме супруги главы государства у нее есть и вторая дочь – Тамара. Жолнерович приходится бабушкой старшим сыновьям Лукашенко - Виктору и Дмитрию.

На протяжении нескольких десятилетий теща "бацьки" работала учителем белорусского языка и литературы, заместителем директора школы в Александрии.

Напомним, что первый президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни в больнице в Московской области

Беларусь Александр Лукашенко теща
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