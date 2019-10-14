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"Путин и тут успел": появились детали наглого убийства участника антикремлевского движения в Киеве

14 октября 2019, 09:15

33-летний Арслан Гусейнов, которого застрелили в Киеве, был участником кавказского антикремлевского сопротивления, заявил Мосийчук.

В Киеве застрелили
В Киеве застрелили Арслана Гусейнова / Информатор

В воскресенье, 13 октября, в Шевченковском районе столицы на улице Дегтяревской произошло наглое убийство.

По информации, посреди улицы неизвестные расстреляли мужчину., после чего скрылись на Toyota Camry. Очевидцы сообщили, что мужчины имели кавказскую внешность.

Мужчина умер по пути в больницу.

Чуть позже стало известно, 33-летний Арслан Гусейнов, которого застрелили в Киеве, был участником кавказского антикремлевского сопротивления. Такую информацию во всеуслышание в Facebook обнародовал бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Игорь Мосийчук выдвинул версию, что это убийство заказано из РФ.

"Почему на шестом году войны в Украине и в частности в Киеве кремлевская агентура без свободно убивает своих врагов?", — написал экс-нардеп.

Отметим, украинцы в комментариях под сообщением Мосийука  удивились, как это он так быстро, спустя пару часов после убийства, раскрыл преступление.

"Путин и тут успел. Надо Же!", - высказалась Надежда Фролова.

"Игорь ну вы ж не Антон Геращенко , чтобы так быстро расследования проводить", - удивился Евгений Хурсин.

"Я знаю хто його вороги і застрелили його поруч з Ісламським культурним центром... мене теж інопланетяни підірвали?", - парировал Мосийчук.


Читайте такжеВ Виннице арестовали добровольца АТО, подозреваемого в США в двойном убийствеНапомним, ранее сообщалось, неизвестные на улице всадили в мужчину несколько пуль. По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. В столице проводили спецоперация по задержанию подозреваемых, которые скрылись на автомобиле, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

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