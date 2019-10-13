Расстрел в Киеве: неизвестные на улице всадили в мужчину несколько пуль

В воскресенье вечером, 13 октября, в Шевченковском районе на улице Дегтяревской в результате стрельбы погиб мужчина.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице. В столице проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, которые скрылись на автомобиле, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Убийство произошло возле одного их офисных помещений. На месте правоохранители обнаружили гильзы и пообщались со свидетелями преступления.

"По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, в их розыск ориентированы все наряды", - сообщил с места происшествия начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе у станции метро в Голосеевском районе, в результате пострадали несколько человек.