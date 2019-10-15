На смену гиперлупу: в Украине хотят построить космодром

Запуск ракеты на космодроме / https://cfts.org.ua

На степных просторах Херсонской области планируется строительство полномасштабного космодрома.

С таким заявлением выступил руководитель украинской компании Space Logistics Дмитрий Легеза в интервью портал Лига.

"Основная задача, которую мы перед собой поставили - построить космодром на территории Украины. Для этого мы на протяжении первых трех-четырех месяцев ходили по разным организациям, заводам, чтобы официально сделать анализ возможности такого строительства", − заявил он.

По словам управляющего партнера Space Logistics Татьяны Люльки, стартовая цена проекта строительства начинается от 50 млн долларов США.

"Когда я только начал задавать эти вопросы знающим людям, то ожидал, что меня поднимут на смех. Но все воспринимали серьезно. Оказалось, вопрос никто не изучал - просто не было нужды, так как был Казахстан с Байконуром", − подытожил Легеза.

Напомним, ранее Владимир Омелян, занимая пост главы Мининфраструктуры, неоднократно публично утверждал, что именно в Украине будет построен прототип новейшего транспортного средства от Илона Маска - Hyperloop (Гиперлуп)