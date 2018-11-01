В Канаде показали космодром для украинских ракет "Циклон-4М"

"Циклон-4М" будут запускаться в космос в Канаде / Фото: cbc.ca

Появился проект космодрома для запуска ракеты "Циклон-4М", который построит частная космическая компания Maritime Launch Services, подписавшая договор о сотрудничестве с украинский заводом "Южмаш" и конструкторским бюро "Южное".

Как сообщает SpaceQ, сейчас предприятие согласовывает документы по строительству площадки Кансо-Хейзел Хилл на побережье Атлантического океана с компетентными органами.

Как известно, планы о строительстве площадки для запусков украино-бразильской ракеты "Циклон-4М" были обнародованы в начале 2018 года.

Первый полет с космодрома в Канаде "Циклон-4М" осуществит в 2020 году. К 2022-му Maritime Launch Services планирует ежегодно проводить восемь стартов. Работы по строительству площадки оценивается в 240 млн долларов.

Отмечается, что изначально "Циклон-4М" планировали запускать в Бразилии, однако в 2015 году разорвали контракт по инициативе бразильской стороны.

Напомним, канадцы рассматривали 14 возможных площадок под космодром, но остановилась на участке возле населенных пунктов Кансо и Хейзел Хилл на северо-востоке Новой Шотландии.