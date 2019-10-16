"Когда же эта мерзость пропадет из Украины?": На Донбассе от пули снайпера погибла 36-летняя девушка-боец

Ярослава Никоненко проходила службу в 101-й отдельной бригаде охраны Генштаба / Фото facebook.com/101obro

Во вторник, 15 октября, на Донбассе погибла 36-летняя девушка-боец Ярослава Никоненко из Полтавской области. Она проходила службу в 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба.

Ярослава Никоненко погибла от пули вражеского снайпера. У нее осталась 13-летняя дочь. Никоненко была дочерью погибшего бойца АТО.

О смерти военной сообщается на Facebоok-страницах 101 обраб ГШ ВСУ и журналиста Георгия Тихого.

Ярослава Никоненко погибла 15 октября/ Фото facebook.com/goshatikhiy

Пользователи соцсети эмоционально отреагировали на смерть Ярославы.

"Ей только жить и жить! Будь проклят тот, кто выпустил эту пулю! Отольются слезы матери и родных! Когда же эта мерзость пропадет с Украины??? Царство небесное. Покойся с миром. Мы тебе благодарны, девочка, за наш спокойный сон...", - написала Елена Соколенко.

"Жаль девчонку. Разведение войск по 1 км. как раз и необходимо для предотвращения таких смертей от пули снайпера", - добавил Сергей Шапкин.

Напомним, 27 сентября возле города Зализное Донецкой области от множественных осколочных ранений погибла 21-летняя девушка-военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных Сил Украины Айдар Анастасия Витовская. Позже стало известно, что потеря - не боевая. Существуют несколько версий гибели Витовской, в частности – неосторожное обращение с оружием и убийство.