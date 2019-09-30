"Чтоб у них руки поотсыхали!!!": на Донбассе погибла молоденькая девушка-боец Айдара

В Донецкой области девушка-боец погибла от множественных осколочных ранений, сообщили в Айдаре.
Возле города Зализное Донецкой области погибла 21-летняя девушка-военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных Сил Украины Айдар Анастасия Витовская.
Витовская погибла в пятницу, 27 сентября, говорится на странице Айдара в Facebook.
По его данным, причина смерти девушки-воина - множественные осколочные ранения.
"…погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Александровна Витовская, 31.03.1998 года рождения…", - отмечается в сообщении.
Ряд интернет-пользователей эмоционально отреагировали на гибель Витовской. "Собаки подлые (боевики – Ред.)! Когда они перестанут убивать наших детей!!! Чтоб у них руки поотсыхали!!!" - написала Лена Серегина.
"Царство небесное тебе, девочка!!!" - пожелала Зоя Булейко. "Вечная память герою. Соболезнования родным. Слава Украине и ее защитникам", - поделилась мнением Василина Ткачук.
Напомним, на Донбассе боевики почти постоянно нарушают установленный режим прекращения огня. Ранее сообщалось, что снайпер противника убил старшего боевого медика 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила ВСУ - старшего сержанта Владимира Маркевича.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.