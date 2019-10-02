Появились скандальные подробности гибели на Донбассе девушки-бойца Айдара

Анастасия Витовская погибла от осколочных ранений / Фото Facebook батальона Айдар

27 сентября возле города Зализное Донецкой области погибла Анастасия Витовская - девушка-военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных Сил Украины Айдар. В батальоне уточнили, что потеря - не боевая.

На данный момент существуют несколько версий гибели Витовской, в частности – неосторожное обращение с оружием и убийство.

"Продолжается расследование. Взрыв гранаты – или неосторожное обращение, или убийство своими же. Так, к сожалению, бывает. И с девушками в ВСУ на Донбассе тоже. Не впервые. Разные отношения между несколькими разными людьми с оружием", – написал в Facebook главный редактор проекта Новинарня Дмитрий Лыховий.

Анастасию Витовскую не внесли в официальные списки погибших в зоне ООС.

"Батальон Айдар подтверждает, что это небоевая потеря. При этом именно их неоднозначная публикация в Fb стала катализатором всего этого хайпа", – добавил журналист.

Как сообщал Главред, Анастасия Витовская погибла от множественных осколочных ранений. Девушке был 21 год.

Витовская / Фото Facebook батальона Айдар

Напомним, ранее снайпер противника убил старшего боевого медика 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила ВСУ - старшего сержанта Владимира Маркевича.