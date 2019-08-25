На Донбассе убили командира взвода Айдара – журналист

Погиб боец с позывным Тихий / Фото: Facebook/Юрий Бутусов

В зоне ООС на Донбассе 25 августа погиб командир взвода 24-го батальона Айдар 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов с позывным Тихий.

"Ему было всего 25 лет... Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения - внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета и (или) снайпера под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации", - сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По словам сотрудника СМИ, бой под Горловкой продолжается.

Бутусов отмечает, что потери этого трагического дня, к сожалению, не ограничились лишь гибелью 25-летнего командира. Также погиб морской пехотинец ВСУ, 20-летний Виталий Собко, еще три воина ВСУ (из 24 и 72-й бригад) получили ранения.

Активистка Оксана Трапезун в Facebook сообщила, что Курбатов родился 3 мая 1993 года. Жил в Северодонецке, у него остались родители, жены и детей у погибшего не было.

Напомним, перемирие на Донбассе, о котором договорились представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО, российские оккупанты в очередной раз нарушили в воскресенье, 25 августа.

Как ранее сообщалось, 6 августа на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.