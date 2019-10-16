"3 миллиарда": Криклий отказался останавливать поезда в Россию

Владислав Криклий / facebook.com/Головний сервісний центр МВС

Железнодорожное сообщение между Украиной и Российской Федерацией закрывать не будут. По итогам 2018 года украинский бюджет получил 3 миллиарда гривен.

"Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 млрд гривен поступлений в бюджет", - цитирует Униан министра инфраструктуры Владислава Криклия.

При этом он указал, что если отменять эти поезда, то необходимо искать альтернативные варианты.

"Надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны", – отметил глава ведомства.

Кроме того, он напомнил об обязательствах Украины перед Всемирной организацией торговли.

"Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают", - подчеркнул министр инфраструктуры.

Напомним, что президент Владимир Зеленский считает "странным", что поезда в Россию ходят, а самолеты не летают.