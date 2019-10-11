Возобновление авиасообщения с РФ: Зеленский назвал условия

Авиасообщение между Украиной и Россией прекратилось в 2015 году. / nordwindairlines.ru

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно возобновления авиасообщения со страной-агрессором, которое прекратилось в 2015 году.

В частности, глава государства считает "странным", что поезда в Россию ходят, а самолеты не летают. К слову, самым прибыльным направлением за первые пять месяцев 2019 года стал именно поезд сообщением Киев-Москва.

"Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим", - сказал Зеленский во время масштабного пресс-марафона 10 октября, который продлился в течение 14 часов.

По словам президента, отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно Украине. Но чтобы его возобновить, необходимо сначала хотя бы прекратить боевые действия на Донбассе.

"Чтобы делать такие шаги, нужно встречаться, прекращать войну. Есть один из важных приоритетов - просто прекратить хотя бы убивать, стрелять. К сожалению, этого пока не произошло", - заявил глава государства.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что нужно иметь "суицидальный настрой", чтобы предложить восстановление авиасообщения между Украиной и Россией.

"Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев", - отметил чиновник.

В то же время в Международном аэропорту Симферополя заявили, что готовы возобновить авиасообщение как с Украиной, так и с любой другой страной мира.