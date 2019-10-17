Против еще одного чиновника Порошенко открыто дело: подробности

Дмитрий Елманов/скриншот

Только 17 октября задержали первого экс-зама главы СНБО Олега Гладковского, как стало известно о деле в отношении еще одного чиновника пятого президента Украины Петра Порошенко. Национальная полиция ведет следствие против бывшего начальника Департамента правоохранительных органов Администрации президента Дмитрия Елманова.

По данным Украинских новостей, экс-чиновника подозревают в завладении средствами государственного ПАО Укрэксимбанк. Так, Елманов занимал ответственное положение в координации организованной группы лиц, которая занималась хищением. При этом сумма хищений превышает 149 миллионов гривен.

Отмечается, что Елманов является владельцем Укрэксимбанк и группы компаний БМ. Обе компании более девяти лет заняты в судебных процессах. Причиной стала неоплата БМ 584 миллиона гривен проблемных кредитов и попытки вывести заложенные банку активы в процессе контролируемого должником банкротства.

Напомним, 17 октября, в СМИ появилась информация о задержании бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (в прошлом Свинарчука). Позже пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины подтвердила данную информацию. По данным НАБУ, Гладковского задержали по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 364 "Злоупотребление властью или положением" Уголовного кодекса Украины. По словам Гладковского, ему не объяснили причин задержания, а предъявленные обвинения являются "фейками".