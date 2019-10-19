Били по голове и увезли в багажнике на пустырь: под Киевом двое копов 4 часа истязали мужчину

Полицейским сообщили о подозрении в пытках / Фото dbr.gov.ua

Двое полицейских Васильковского отдела полиции ГУ Нацполиции Киевщины жестоко избивали мужчину в течение четырех часов. 18 октября следователи Киевского теруправления Государственного бюро расследований сообщили копам о подозрении в пытках.

Как сообщил в своем Telegram-канале директор ГБР Роман Труба, история произошла 17 декабря 2018 года.

"Причина пыток - более, чем бессмысленная. Мужчина на остановке общественного транспорта начал словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить его прикладом автомата", - сообщил Труба.

Людей в погонах не смущало, что свидетелями избиения были прохожие и водители проезжающих мимо автомобилей вокруг.

После избиения полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его в безлюдную местность Васильковского района Киевской области, где и продолжили жестоко бить.

"Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом упомянутого автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около четырех часов", - добавил директор ГБР.

Родственники потерпевшего его разыскивали и, надеясь на помощь, обращались в тот же Васильковский отдел полиции. Копы, кстати, привезли избитого мужчину именно туда, выписав ему протоколы об административном нарушении. Преступление полицейские пытались скрыть.

На данный момент двум полицейским сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Досудебное расследование продолжается, готовится ходатайство об избрании полицейским меры пресечения.

Напомним, в Одессе двое полицейских жестоко избили задержанных, выбивая из них признанеия в краже. Кроме того, в Харькове 23-летний участковый инспектор Слободского отдела полиции Вадим Порфирьев жестоко избил пенсионера, который сделал ему замечание в общественном транспорте.