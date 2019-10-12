"Понаехали из Донецка": в Киеве охранники ТРЦ жестоко избили мужчину из-за бутылки рома

Мужчина якобы украл бутылку рома / скриншот

В Сети бурно обсуждают инцидент, который произошел в ТРЦ около метро Лукьяновская в Киеве - охранники из фирмы Венбест избили мужчину, который пытался украсть бутылку рома.

Видео опубликовало в Facebook сообщество Киев Оперативный.

"Возле станции метро Лукьяновская в Форе орлы из Охранной компании Венбест избили мужчину, который украл ром. Разве им можно так делать?", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что мужчина лежит на полу, а люди в форме охраны наносят удары по телу и лицу. При этом один из охранников говорит: "Ты к кому руки тянешь? Из Донецка поприезжали...". Стоит отметить, что очевидцы инцидента не пытаются прекратить избиение.

Пользователи соцсети активно комментируют ролик. Одни - поддерживают действия охранников, другие - считают, что их действия подпадают под Уголовный кодекс.

"Всем умникам, что говорят "охрана правильно сделала" Алё! Вы тут хотите в Европе жить, а сами в пи*орашку стремитесь? Вор, должен быть наказан по закону, а не по понятиям. Охрана нужна, только чтоб охранять покупателей от маргиналов", - отметил Alexandr Gorelenko.

"Ну во первых, видео не полное. Судя по реплике, воришка сам первый начал. Удары охрана наносит аккуратно, не в жизненно важные органы, но с хорошим воспитательным эффектом. Ну, в общем, я за охрану. А защитникам прав людей, советую внимательно следить за своими кошельками. Именно благодаря вам, карманники ещё не носят гипс на руках", - написал Александр Дорошенко.

"Они не правы, конечно. Но ситуация в том, что когда такого вора передают полиции, то его отпускают и вечером он снова ворует , нагло ухмыляясь сотрудникам магазина. А так, получит пи..ды и подумает, нужно ли снова идти и воровать. Таковы реалии, к сожалению", - добавил Alex Cherevko.

Напомним, в Одессе двое полицейских жестоко избили задержанных, выбивая из них признанеия в краже. А в Днепре полицейский ударил посетительницу магазина, выбил из ее рук телефон и вытолкал из помещения.