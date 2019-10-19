Назначен новый глава киберполиции Украины

Руководитель уже создал концепцию развития силовой структуры.
Начальником департамента киберполиции Нацполиции назначен полковник Александр Гринчак.
Приказ о назначении подписал глава Нацполиции Игорь Клименко. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По словам 41-летнего Гринчака, уже создана концепция усовершенствования киберполиции.
"Основным критерием для нас при формировании обновленного подразделения остается высокий уровень профессионализма сотрудников. У нас уже есть стратегия развития департамента. Уверен, вместе мы сможем усовершенствовать работу подразделения и вывести его на новый уровень предоставления государственных услуг", – заверил он.
Первым заместителем Гринчака стал Сергей Кропива.
Как известно, Гринчак в органах системы МВД работает с 1995 года. До назначения на возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.
Напомним, мощная кибератака была осуществлена на эфирный сервер Черноморской телерадиокомпании, которая после аннексии Крыма Россией переехала на материковую Украину и вещает из Киева.