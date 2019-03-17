Киберполиция обвиняет российских хакеров в атаке на государственные ресурсы

Российские хакеры решили дестабилизировать избирательный процесс в Украине / IBTimes UK

Глава киберполиции Украины Сергей Демедюк заявил, что за последнюю неделю силовики предотвратили негативные последствия от хакерских атак на Центральную избирательную комиссию, Минюст и Минагрополитики.

"Есть попытки протестировать атаками сайт ЦИК и получить информацию о ее внутренней сети. Мы фиксируем на закрытых форумах много заказов на получение актуальных баз данных, в том числе и базы данных наших избирателей, но пока что не владеем информацией о том, что кто-то из заказчиков получил желаемое. Недавно мы помогали отбиваться от атак Министерству агрополитики и Минюсту", - цитирует Демедюка Зеркало недели.

По словам главы киберполиции, за атаками стоят российские группировки Fancy Bear и The Shadow Brokers. Они распространяют зараженное программное обеспечение, которое до того использовали для атак на объекты критической инфраструктуры. Появились также новые вирусы, с которыми украинские специалисты ранее не сталкивались.

Читайте такжеЭксперт назвал вероятную главную цель хакеров на выборах-2019Демедюк заявил, что российские хакеры сейчас нацелены на дестабилизацию работы всех ведущих украинских органов государственной власти.

"В целом, в последнее время подвергаются системным атакам все центральные органы исполнительной власти, в том числе и те, которые находятся под защитой Госспецсвязи. Цель – проникнуть в их сеть. Однако успешных атак мы не обнаружили", – добавил глава Киберполиции.

Как ранее сообщалось, президент Петр Порошенко пожаловался, что Российская Федерация осуществила хакерские атаки на серверы Центральной избирательной комиссии.