"Скорее строить вал": Мухарский предложил отгородиться стеной от Донбасса

Антин Мухарский / УНИАН

Известный украинский телеведущий, актер и музыкант Антин Мухарский предложил отгородиться стеной от временно захваченных боевиками группировок "Л/ДНР" районов Донетчины и Луганщины.

"Мой рецепт – они выбрали Россию, пусть остаются с Россией. Я вообще против деоккупации Донбасса, я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме "русского мира [...] Зачем вы им навязываете Украину? Они не хотят, они хотят в Россию. У них Жуков герой, а у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы [...] Не надо деоккупации. Надо скорее строить вал", – заявил Мухарский в интервью Обозревателю.

Напомним, ранее Антин Мухарский взроптал из-за ползучей русификации Львова. До этого он написал стихотворение об украинцах-любителях "зрады".

