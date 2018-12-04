Антин Мухарский написал стих о любителях "зрады"

Мухарский написал стих о любителях "зрады" / Tv.ua

Популярный украинский актер, певец и шоумен Антин Мухарский, известный также под псевдонимом Орест Лютый, написал стихотворение "Що робити простому народу?", в котором высмеял любителей "зрады", которые любят жаловаться на всех, и обвинять в своих бедах посторонних.

Стих Мухарский опубликовал на своей странице в Facebook. Знаменитость в форме поэзии отвечает на вопросы украинцев, и раздает советы.

Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный Мухарским:

"Що робити простому народу?"

"Пане Лютий, скажіть, що робити?

Порошенко барига, пахан…"

Відкажу – краще посуд помити,

Підладнати похилий паркан.

"Атакують московські уродці!

Хлопців жалко, простих моряків…" -

Облаштуйте порядок в кладовці,

Від хламидних позбавтесь тюків.

"Курва мама, та Юлька проклята

В президенти поперлася знов…" -

Час прийшов, бур'яни посапати,

Подивитись кіно про любов.

"Рабінович з Мураєвим мутять" -

Вставте зуби, зарядку робіть.

"Європейці продажні падлюки…" -

Нову книжку онукам купіть.

Що вам Меркель чи Трамп,

Що вам Путін?

Це ж не він у вас дрова украв?

Це ж не він за крутим лабрадором

Із асфальту гівно не прибрав.

Не каtsапські прокляті засранці

В лісосмугах лишають сміття…

Поки з Марченко дивитесь танці -

Знов до двору прийшла тітушня.

Підшлункова хворіє, легені,

У суглобах весь день ломота -

Винен Гройсман, а може і Лєнін

Винні всі, але тільки не я.

"А я шо? Я простий роботяга

Що від мене залежить, скажіть?"

Я й кажу: перевір в печі тягу,

Щоб вночі від СО не зомліть.

Однако, вскоре Мухарский удалил пост со стихом, не обьяснив причину.

/ https://www.facebook.com/AntinMykharskyi

/ https://www.facebook.com/AntinMykharskyi

Ранее дети Мухарского не открыли ему дверь из-за запрета экс-супруги Снежаны Егоровой.