Антин Мухарский написал стих о любителях "зрады"

Однако, спустя час после публикации, знаменитость удалил свой пост.
Популярный украинский актер, певец и шоумен Антин Мухарский, известный также под псевдонимом Орест Лютый, написал стихотворение "Що робити простому народу?", в котором высмеял любителей "зрады", которые любят жаловаться на всех, и обвинять в своих бедах посторонних.
Стих Мухарский опубликовал на своей странице в Facebook. Знаменитость в форме поэзии отвечает на вопросы украинцев, и раздает советы.
Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный Мухарским:
"Що робити простому народу?"
"Пане Лютий, скажіть, що робити?
Порошенко барига, пахан…"
Відкажу – краще посуд помити,
Підладнати похилий паркан.
"Атакують московські уродці!
Хлопців жалко, простих моряків…" -
Облаштуйте порядок в кладовці,
Від хламидних позбавтесь тюків.
"Курва мама, та Юлька проклята
В президенти поперлася знов…" -
Час прийшов, бур'яни посапати,
Подивитись кіно про любов.
"Рабінович з Мураєвим мутять" -
Вставте зуби, зарядку робіть.
"Європейці продажні падлюки…" -
Нову книжку онукам купіть.
Що вам Меркель чи Трамп,
Що вам Путін?
Це ж не він у вас дрова украв?
Це ж не він за крутим лабрадором
Із асфальту гівно не прибрав.
Не каtsапські прокляті засранці
В лісосмугах лишають сміття…
Поки з Марченко дивитесь танці -
Знов до двору прийшла тітушня.
Підшлункова хворіє, легені,
У суглобах весь день ломота -
Винен Гройсман, а може і Лєнін
Винні всі, але тільки не я.
"А я шо? Я простий роботяга
Що від мене залежить, скажіть?"
Я й кажу: перевір в печі тягу,
Щоб вночі від СО не зомліть.
Однако, вскоре Мухарский удалил пост со стихом, не обьяснив причину.
Ранее дети Мухарского не открыли ему дверь из-за запрета экс-супруги Снежаны Егоровой.