"Мама запрещает нам с тобой видеться!": дети Мухарского не открыли ему дверь

Антин Мухарский приехал в Украину / Tv.ua

Популярный украинский актер, певец и шоумен Антин Мухарский, известный также под псевдонимом Орест Лютый, вернулся в Украину, и отправился повидать своих детей, которые живут с его экс-супругой Снежаной Егоровой.

Мухарский пожаловался на своей странице в Facebook о том, что приехал к детям с подарками, а они не открыли ему дверь.

"Сегодня поехал к детям с подарками, но они не открыли дверь. Сказали: "Мама запрещает нам с тобой видеться!". Вопрос к Павлу Петренко и Ирине Луценко: кто ответит за произвол матерей, запрещающие родителям видеться с собственными детьми? Уже четвертый год в ответ - тишина!", - написал Мухарский.

Шоумен решил оставить детям послание на стене, в котором написал, что их любит, ждет встречи, и попросил позвонить ему.

Мухарский оставил детям послание на стене / https://www.facebook.com/AntinMykharskyi

Напомним, Мухарский в феврале 2018 года покинул пределы Украины и просил политического убежища в одной из стран Европы из-за принятия Радой нового закона об усилении ответственности для неплательщиков алиментов, и приписанной ему роли "главного алиментщика страны". По решению суда, ему необходимо выплачивать алименты Егоровой в сумме 24 300 гривен.

Ранее Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео.