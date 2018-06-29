Антин Мухарский (Орест Лютый)

Дата и место рождения: 14 ноября 1968 года, Киев, СССР.

Образование

Антин родился в семье вокалистов ансамбля "Мрія". В 1992 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И.Карпенко-Карого.

После окончания учебы в университете, Мухарский стал работать актером Киевского Национального театра русской драмы имени Леси Украинки.

В начале 1990-х сменил имя Антон на Антин.

Карьера на телевидении и в кино

С 1985 года начал сниматься в кино, дебютировав в драме "Чужой звонок" по одноименной повести Екатерины Марковой, сыграл роль веселого, беззаботного и удачливого Валеры Макаркина, мужа главной героини (ее сыграла Елена Сафонова).

Позже снялся в картинах "Тарас Шевченко. Завещание" (Егор Гудыма), "Мойщики автомобилей" (Илья), "Леди Бомж" и "Леди Мэр" (Зюня), "Утесов. Песня длиною в жизнь" (Григорий Александров), "Певица" (Гарри Король), "Кольцо с рубином" (Михаил) и др.

Всего актер исполнил больше 20 ролей в кино. В 2017 году на экраны вышел сериал "Жены на тропе войны", где его партнерами по съемочной площадке выступили Виктория Билан и Елена Борисова.

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Кроме того, Мухарский работал на телевидении в программах: "Квадратный метр", "НЛО", "Музыкальный киоск", "С добрым утром!", "Зеленая лампа".

Карьера в музыке

Параллельно с актерской карьерой развивается как музыкант, - в 2006 году основал кантри-группу "Кони-Айленд".

В 2008 году стал автором и продюсером музыкального проекта "Сельский гламур" (CD-альбом "Сельский гламур").

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Кроме того, в 2012 году создал патриотический проект "Лагідна українізація". в котором выступал в роли "профессора антропологии Ореста Лютого". В 2014 году создал культурологическую платформу "Украинский культурный фронт", начавшуюся с проекта "Майдан. (Р)Эволюция духа". В этом же году выпустил альбом "А я — не москаль".

С 2014 года является автором и продюсером проекта кабаре "Мама-Анархия". В 2016 году вышли альбомы "Русских в Донбассе нет" и "Злие пиндосы".

В 2015 году в рамках проекта "Украинизация на экспорт" начал выступать в новом образе — оппозиционного российского журналиста из Казани Ипатия Лютого, двоюродного брата Ореста Лютого. В конце 2016 года принял решение "убить" этого персонажа, так как, по собственному признанию, разочаровался в российских либералах.

Автор песен "Ах, Бандера, украинский апостол!", "Гаспада малороси", "Пошёл нах…", "Слава Украине!", "Катя — ватница", "Россиян в Донбассе нет", "Пидарасы победы", "Идет кацап по городу", "Русские пиздят" и ряда других произведений, содержащих ненормативную лексику. В качестве музыки ряда песен использует мелодии старых популярных советских песен. В конце 2017 года объявил о том, что проект "Орест Лютый" закрывается, и более артист не будет выступать в этом образе.

Художественная деятельность

В 2008 году Мухарский основал галерею независимого искусства "Antin's collections", которая стала известна благодаря масштабным проектам "Жлоб-Арт", "Сельский гламур".

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В 2009 году артист инициировал художественно-культурологический проект "Жлоб. Жлобство. Жлобизм" и создание Союза Вольных Художников "Воля или Смерть"

В этом же году Мухарский основал СВХ "Воля или смерть", в состав которого вошли художники Иван Семесюк, Алексей Манн, Андрей Ермоленко, Сергей Коляда, Нина Мурашкина, Сергей Хохол и другие.

Уже в 2014 году Мухарский дал старт художественной платформе "Украинский культурный фронт" масштабным культурологическим проектом "Майдан. (Р) Эволюция духа " (Альманах, выставка 50-ти лучших фото Майдана, каталог, документальный фильм и т.д.)

Творческая деятельность

Также актер реализовал себя в роли писателя – в 1995 году он написал автобиографический роман "Время. Исповедь молодого бандеровца". За ней следовала книга, выпущенная в 2003 году - роман "Попса для элиты".

Также актер создал художественный каталог "Свобода или смерть" в 2011 году, незадолго после этого – в 2012 году, он выпустил повесть "Смерть малоросса".

В 2013 году Мухарский издал сразу две книги: сборник повестей "После объединении животное печальная" и большой культурологический альманах "Жлобология".

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Артист решил не брать перерыв, и уже в следующем году выпустил большой историко-культурологический альманах "Майдан. (Р) Эволюция духа".

2015 и 2016 годы стали плодотворными для актера – он издал по три книги: в 2015 - роман "Разрыв. Как я стал "национал-фашистом", детская сказка "Легенда о квитозавра", сборник рассказов "Сказки русского мира"; и в 2016 - иллюстрированный альманах "Сказки руssкаго мира", радикальная повесть "Смерть малоросса", и "Антисоветские повести и рассказы".

В июне 2018 года на "Книжном арсенале" Антин презентовал свой сборник романтически-эротических песен "Розовые усы" и альманах "Национальная идея современной Украины".

Личная жизнь

С 2006 года был женат на украинской телеведущей Снежане Егоровой, с которой имел 3 детей: два сына — Андрей (2006) и Иван (2012), — дочь Арину (2010). У Егоровой также были двое детей от ее предыдущего брака с Семеном Егоровым — дочери Александра и Анастасия, у самого Антина тоже есть дочери от предыдущих отношений — София (1991) и Иванна (2006). 16 февраля 2015 года они развелись, все дети остались с матерью.

С 2015 года между Мухарским и Егоровой началась война за алименты. Мухарский должен был выплачивать около 24 тыс. гривен в месяц, однако после Евромайдана он не мог осилить всю сумму и просил у Егоровой уменьшить размер выплат. В ответ, по словам Мухарского, были арестованы все его счета и недвижимость. По информации СМИ, долг Мухарского составлял 1,5 миллиона гривен.

В декабре 2017 года артист пришел к Оболонскому суду Киева голышом и пытался отстаивать свои отцовские права. По данным Минюста, он задолжал на опеку детей 400 тысяч гривен.

За задолженность почти в полмиллиона гривен, суд арестовал и продал знаменитый автомобиль с портретом актера.

Уже в феврале 2018 года после принятия Радой нового закона об усилении ответственности для неплательщиков алиментов, Мухарский покинул пределы Украины и планировал просить политического убежища в одной из стран Европы. Артист в "изгнании" даже представил свою первую песню за пределами Украины.

Мухарский рассказывал о тяжелой жизни в эмиграции, и о том, что его посещали суицидальные мысли.

Однако уже в июне 2018 года артист вернулся в Украину на "Книжный Арсенал" со своей новой книгой.

В этом же месяце снова разгорелся скандал между бывшими супругами – в этот раз из-за опроса на канале "Прямой" в эфире передачи "Поярковnews". Поярков предложил телезрителям сделать выбор: "Если б у вас была возможность спасти одного из них, кого б вы не дали убить врагу?", среди вариантов ответа имена телеведущей и ее бывшего мужа. Из-за такого поступка журналистов, Егорова уволилась с телеканала, а вскоре и вовсе попала в больницу.

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В 2017 году актер снова женился на возлюбленной Елизавете Бельской.

Интересные факты

Лауреат премии "Киевская пектораль" за роли Бертрана в спектакле "Когда лошадь теряет сознание" (1992), Хлестакова в "Ревизоре" (1989).

Удостоен Приза критики за роль Раскольникова в спектакле "Убийца" на 49-ом Эдинбургском театральном фестивале в Шотландии (1996).

27 марта 2015 года указом вице-премьера и министра культуры Вячеслава Кириленко был назначен на должность внештатного советника. До этого Антин Мухарский отказался от должности заместителя министра культуры.