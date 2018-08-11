Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео

Мухарский исполнил пикантную песню и записал на нее клип / Скриншот

Популярный украинский актер, певец и шоумен Антин Мухарский, известный также под псевдонимом Орест Лютый, записал новый клип на песню «Дискотека в Черновцах», которая войдет в альбом «Розовые усы».

Видео исполнитель опубликовал на своем канале в YouTube, где в описании добавил, что путаны в Украине, как правило, представляют русскоязычное население страны.

Мухарский заявил, что в Украине пора легализировать «институт путан». Певец признался, что на написание данной композиции его вдохновило «одиночество в гостиничном номере».

"Кстати, украиноязычным путанам я всегда платил вдвое больше. Марианна, Татьяна, Людмила Степановна из Черновцов! Эта песня написана для вас", - добавил шоумен.

Напомним, Мухарский определился со страной, в которую намерен переехать из Украины со своей новой женой Елизаветой Бельской.