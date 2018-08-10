«Близость к дому». Мухарский выбрал страну для эмиграции

Мухарский с женой будет жить в Турции

Украинский шоумен, телеведущий и писатель Антин Мухарский определился со страной, в которую намерен переехать из Украины со своей новой женой Елизаветой Бельской.

«Выбор сделан! Поселяемся в Анталии», - написал Мухарский в Facebook.

Шоумен рассказал, что за шесть месяцев эмиграции он успел пожить в Греции, Испании, США и Канаде. Однако для постоянного места жительства решил выбрать солнечную Турцию.

"Мы решили поселиться в турецкой Анталии по трем причинам: близость к дому (лететь 2 часа 15 минут); фантастические море, климат, еда и цены; возможность организовывать здесь туры, концерты и творческие встречи "For Ukrainians only" для тех, кто стремится идентифицировать себя украинцами даже за рубежом", – пояснил Мухарский.

Напомним, ранее Мухарский рассказал, как зарабатывает себе на жизнь после эмиграции из Украины в связи со скандалом с экс-супругой Снежаной Егоровой.