"Комплекс неполноценности": Мухарский взроптал из-за ползучей русификации Львова

Антин Мухарский / facebook.com/AntinMykharskyi

Львов стремительно проходит через процесс русификации.

С таким мнением высказал в эфире местного канала НТА выступил известный украинский актер, музыкант, шоумен Антин Мухарский (известный также под сценическим именем Орест Лютый).

"Сегодня в ресторанчике при гостинице, в которой мы жили, была девушка, которая общалась с нами на украинском, с поляками - на польском, с англичанами - на английском.. И тут она подходит к посетительнице и внезапно переходит на русский. [...] Я вижу в этом профуканные возможности украинизации поколения, рожденного в свободной Украине. [...] Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, "все городские говорят по-русски", и это диффузное явление, которое проявляется зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше русского языка. […] Мне бросается в глаза, что люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются ко мне почему-то по-русски, еще я его на улице слышу", – разразился речью шоумен.

Смотреть с 07:45

Напомним, ранее Антин Мухарский написал стих о любителях "зрады". До этого он в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах.