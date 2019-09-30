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"Комплекс неполноценности": Мухарский взроптал из-за ползучей русификации Львова

30 сентября 2019, 09:47

В общем, если верить Антину Мухарскому, то Львов в значительной степени заражен вирусом русификации.

Мухарский
Антин Мухарский / facebook.com/AntinMykharskyi

Львов стремительно проходит через процесс русификации. 

С таким мнением высказал в эфире местного канала НТА выступил известный украинский актер, музыкант, шоумен Антин Мухарский (известный также под сценическим именем Орест Лютый).
"Сегодня в ресторанчике при гостинице, в которой мы жили,  была девушка, которая общалась с нами на украинском, с поляками - на польском, с англичанами - на английском.. И тут она подходит к посетительнице и внезапно переходит на русский. [...] Я вижу в этом профуканные возможности украинизации поколения, рожденного в свободной Украине. [...] Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, "все городские говорят по-русски", и это диффузное явление, которое проявляется зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше русского языка. […] Мне бросается в глаза, что люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются ко мне почему-то по-русски, еще я его на улице слышу", – разразился речью шоумен.

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Напомним, ранее Антин Мухарский написал стих о любителях "зрады". До этого он в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах.

Львов Антин Мухарский украинский язык Орест Лютый русификация
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