Вертолет чудом не рухнул на дома: подробности гибели Кутового

Тарас Кутовой погиб вследствие крушения вертолета / УНИАН

Бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой, который 21 октября разбился на вертолете в Оржицком районе Полтавской области, летел домой и потерпел крушение в 200 метрах от жилых домовладений.

"Он постоянно проживал в Полтавской области, летел домой (из Киева – ред.). Знаю, что у него была лицензия на полеты, это был его не первый полет", - рассказал сайту Сегодня бывший вице-премьер Павел Розенко.

Полтавские спасатели были на месте катастрофы через 20 минут после аварии.

"Крушение произошло вблизи села Тарасенково, в 16 км от райцентра. Вертолет упал на одном из огородов, в 200 метрах от жилых домов. Он чудом не рухнул на жилые дома. Почему произошла катастрофа – это выяснит следствие. Но что касается погоды, то у нас на протяжении всего дня был туман. Стало ли это причиной катастрофы – сказать сложно", – говорит спикер полтавских спасателей Светлана Рыбалко.

За штурвалом вертолета Робинсон-44 Кутовой находился лично. Он имел лицензию на осуществление полетов, и этим вертолетом уже ранее пользовался. На место аварии для расследования вызваны эксперты из Киева.

Как известно, Кутовой родился в 1976 году. Он был народным депутатом 7-го и 8-го созывов, а также министром агрополитики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2017 годах.

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