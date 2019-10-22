Администрация президента Порошенко под прицелом: ГПУ отправила в НАБУ уголовное дело

АП Порошенко подозревают в злоупотреблении властью / УНИАН

Генеральная прокуратура Украины отправила в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уголовное дело о злоупотреблении властью в 2017 году должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Администрации президентства.

"По версии следствия, должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации президента, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или не проводили таких проверок вообще", - говорится в сообщении пресс-служба Генпрокуратуры.

ГПУ определила подследственность за детективами НАБУ в этом уголовном производстве.

Действия служащих подпадают под ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Читайте такжеСоратник Порошенко Кононенко выехал из Украины и вернется нескороНапомним, ранее сообщалось, против еще одного чиновника Порошенко открыто дело. Национальная полиция ведет следствие против бывшего начальника Департамента правоохранительных органов Администрации президента Петра Порошенко Дмитрия Елманова.

По информации, экс-чиновника подозревают в завладении средствами государственного ПАО Укрэксимбанк. Так, Елманов занимал ответственное положение в координации организованной группы лиц, которая занималась хищением. При этом сумма хищений превышает 149 миллионов гривен.

Также ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка объяснил, когда пятому президенту Украины Петру Порошенко объявят подозрение.

По словам Рябошапки подозрение Порошенко объявят, как только следователь решит, что для этого есть достаточно доказательств.

"Когда следователь решит, что доказательств достаточно, а прокурор с ним согласится и скажет, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду о снятии неприкосновенности", - цитирует Рябошапку УНИАН.