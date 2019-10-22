В Украине по-новому будут выдавать водительские права: что изменилось

Права / УНИАН

С 19 октября 2019 в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров, согласно которому изменилась процедура выдачи удостоверений водителя, а также подготовки водителей и аккредитации автошкол.

Целью нововведений названо снижение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощение процедуры аккредитации заведений, а также совершенствование процедуры получения и обмена водительского удостоверения, рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Изменения предусматривают, что процедура аккредитации автошкол перешла от Главного сервисного центра МВД к региональным сервисным центрам МВД.

Что меняется в процедуре подготовки водителей:

• разрешен индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

• допускается сдача практического экзамена в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;

• период действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет;

• при прохождении экзаменов возможна фото- и видеофиксация;

• отныне свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, оно в электронном виде вносится в Единый государственный реестр МВД.

Согласно нововведениям, преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о деталях проведения теоретических и практических занятий.

Главные изменения в процедуре получения водительского удостоверения:

• водительское удостоверение отныне невозможно получить или обменять без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;

• теперь в особых отметках водительского удостоверения указываться группа крови владельца удостоверения.

Напомним, ранее украинцам пообещали отменить бумажные справки о прописке и несудимости.