Суд решил судьбу экс-заместителя министра экономики времен Порошенко

Юрий Бровченко / УНИАН

Бывшему заместителю министра экономики Юрию Бровченко избрали меру пресечения. Так, экс-чиновника подозревают в государственной измене.

По решению суда, Бровченко арестовали на два месяца с возможностью внести залог в размере 3,4 миллиона гривен.

"Судом вынесено постановление о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с определением размера залога в виде 1770 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 3,4 млн грн", - сообщили в пресс-службе суда в Facebook.

В случае, если будет внесен залог, то Бровченко будет обязан является по требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором проживает, сообщении об изменении места жительства и работы, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Кроме того, он не сможет общаться со свидетелями.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали экс-заместителя министра экономического развития по подозрению в государственной измене.