"Рассказал о позорной ситуации": в США Епифаний встретился с Помпео

Епифаний встретился с Помпео в США / Фото: ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний 23 октября в рамках визита в США провел встречу с государственным секретарем Майком Помпео.

Как сообщается на сайте ПЦУ, иерарх обратил внимание западных партнеров на вызовы, с которыми столкнулась украинская церковь.

"Митрополит Епифаний рассказал о позорной ситуации, которая сложилась со свободой религии и вероисповедания на оккупированных территориях Донбасса и аннексированного Крыма. В этом контексте отмечено необходимость продолжения давления на Кремль с целью прекращения российской агрессии, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении.

В ходе дискуссии Помпео подчеркнул, что США как ранее, так и впредь намерены защищать право каждого человека на свободу вероисповедания и возможность обращаться к Богу в соответствии со своим выбором.

Также во время поездки в США на церемонии в Нью-Йорке митрополит Епифаний получил премию за защиту прав человека Athenagoras Human Rights Award.

Напомним, Епифаний заявил о признании ПЦУ Греческой церковью.

Как ранее сообщалось, в 2018 году в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.