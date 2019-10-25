"И намека нет на преступление": Арахамия оправдал выступление Шевченко на росТВ

Арахамия считает, что российские пропагандисты втянули его коллегу в скандал / УНИАН

Руководитель президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что его соратник по политсиле Евгений Шевченко оказался втянут в скандал с российским пропагандистским телевидением и ни в чем не виновен.

"Какая там госизмена? Я не вижу. Господин Шевченко, хотя мы и не рекомендовали ему во фракции... Ну вы же видели, как это было? Его подключили к эфиру, не говорили, что там будет Пушилин. Как вы к Skype подключаетесь", - сказал он 24 октября в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1, отвечая на реплику главы САП Назара Холодницкого, который потребовал в данному вопросу внимания СБУ.

Ведущая спросила главу фракции, было ли проведено в отношении Шевченко внутрипартийное расследование. Арахамия решительно ответил, что нет.

"Там и намека на преступление нет. Подключили его и преступника с другой стороны. За что он должен отвечать?" – добавил он.

Политик заявил, что серьезно обсуждал участие на росТВ с Шевченко и считает, что его коллега абсолютно не виновен.

Напомним, выступление народного избранника от Слуги народа Евгения Шевченко на российском телевидении наделало много шума. Теперь нардеп может лишиться своего места в парламентской фракции.

Как ранее сообщалось, нардеп от партии Слуга народа принял участие в пропагандистской программе на российском телевидении. За что немедленно был раскритикован однопартийцем Гео Леросом.

Позже Шевченко посетовал на подставу со стороны пропагандистов российского телевидения, которые параллельно с ним пустили в эфир террориста Дениса Пушилина.