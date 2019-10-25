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"Спекуляции": оккупанты вставили свои пять копеек в вопрос Крыма

25 октября 2019, 15:43

Сергей Аксенов посоветовал украинским политикам оставить этот вопрос в покое.

Сергей Аксенов
Сергей Аксенов / censoru.net

Следом за Москвой о возвращении аннексированного РФ Крыма Украине высказался и пособник оккупантов Сергей Аксенов. По его словам, Киев может только говорить о признании российского статуса полуострова.

"Все остальное - домыслы и спекуляции", - написал так называемый глава Крыма в Facebook.

По его мнению, местные жители свой выборы, поэтому возможностей возврата полуострова под юрисдикцию Киева "нет и не будет". Кроме того. Он посоветовал украинским политикам оставить этот вопрос в покое, потому что "поезд ушел".

Также Аксенов заявил, что чем быстрее Украина признает Крым российским, тем быстрее решаться спорные вопросы между странами.

Напомним, что ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко напомнила, что, оккупировав Крым, РФ совершила международное преступление против Украины.

Россия Крым МИД Украины Сергей Аксенов
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