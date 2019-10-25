Коли переводять годинник на зимовий час 2019: що варто не забути

Коли переводять годинник 2019 на зиму в Україні: що слід запам’ятати / 1zoom.ru

Головне у жовтні для багатьох українців – не забути, коли переводять годинник 2019 на зиму.

Перехід на зимовий час наша країна практикує вже багато років. І хоча на початку року дехто ще вагався, чи буде перехід на зимовий час 2019, сподіваючись, що його скасують – але все лишилося по-старому. У питаннях часу Україна продовжує лишатися аж занадто консервативною країною: перехід на зимовий час лишається, незважаючи на чисельні прохання громадян.

Коли переводять годинник на зимовий час 2019

Уже цієї неділі, тобто 27 жовтня, українці зможуть спати на годину більше.

О четвертій годині ночі слід перевести годинник на годину назад (тобто знову стане 03:00).

Хоча, звісно, майже ніхто не стане прокидатися так рано, щоб здійснити перехід на зимовий час у 2019 році. Крім того, більшість сучас6них гаджетів це зробить автоматично. А ось механічні годинники люди практичні радять перевести заздалегідь, тобто з вечора суботи.

Більш детально читайте у нашому матеріалі Когда переводят часы в Украине 2019 на зимнее время: что запомнить.