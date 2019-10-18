Когда переводят время в Украине 2019 и когда ждать отмены перевода

Когда переводят часы на зимнее время 2019 и как к этому подготовиться – выяснил Главред. / 1zoom.ru

Каждый год украинцы ждут, что вот уже переход на зимнее время отменен – и каждый год их ожидания не оправдываются.

Под "отменой перехода на зимнее время 2019" Минэкономразвития понимает банальную сезонную смену "времен": весной отменяют зимнее и вводят летнее, а перевод часов осенью отменяет всё назад.

В итоге перевод часов на зимнее время 2019 Украина осуществит уже в этом месяце: считай, недельку подождать осталась.

Перевод часов в Украине на зимнее время 2019: когда и куда переводят стрелки

Свои часы-"годинники" украинцы переводят в ночь на 27-е число (следующее воскресенье октября).

Большинство современных гаджетов, включая подключенные к инету компьютеры и ноуты, перевод часов на зимнее время 2019 проделают сами. А время на часах в менее продвинутой технике (механические часы и часы на микроволновке, к примеру) корректировать придется вручную.

Когда переводят время – ровно в 4 утра и ровно на час обратно.

То есть любители сна смогут растянуть сонное удовольствие еще на часик.

Перевод часов в Украине 2019 и транспорт

Время отправления в билетах указывается уже с учетом перевода часов. А сами часы на вокзалах (железнодорожных, автовокзалах, аэропортах) переходят на зимнее время 2019 автоматически.

Точное время: Киев

Точное киевское время всегда можно проверить на нашем сайте:

Перевод времени в Украине: как помочь организму

Переход на летнее время или перевод часов на зимнее время, раньше встаешь или позже – это всегда стресс для организма.

Приучать организм к новому "временному" распорядку медики советуют минимум за неделю до дня, когда переводят часы в Украине 2019. То есть уже пора начинать.

Особенно учитывая, что на конец месяца выпали самые серьезные магнитные бури октября 2019 – а метеозависимые люди находятся в особой зоне риска.

В ближайшую неделю врачи рекомендуют отказаться от интенсивных тренировок, заменив их удлиненными прогулками и, скажем, йогой или пилатесом.

Из других рекомендаций:

соблюдать диету – набор веса в этот период только усугубит возможные осложнения от перевода часов, из рекомендованных в это время продуктов: рыба (тунец, лосось и пр.), некультивированные грибы, говяжья печень, яйца – то есть продукты, богатые витамином D;

поменьше нервничать: выбирать спокойную музыку, высыпаться, читать веселые книги и т.п.;

не переутомляться – правильно планируйте свое время и рассчитывайте свои силы.

О том, зачем переводят часы и какие еще страны это делают, читайте в нашем материале Когда переводят часы в Украине 2019 на зимнее время: что запомнить.