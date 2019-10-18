Когда переводят время в Украине 2019 и когда ждать отмены перевода

Когда переводят часы на зимнее время 2019 и как к этому подготовиться – выяснил Главред.
Каждый год украинцы ждут, что вот уже переход на зимнее время отменен – и каждый год их ожидания не оправдываются.
Под "отменой перехода на зимнее время 2019" Минэкономразвития понимает банальную сезонную смену "времен": весной отменяют зимнее и вводят летнее, а перевод часов осенью отменяет всё назад.
В итоге перевод часов на зимнее время 2019 Украина осуществит уже в этом месяце: считай, недельку подождать осталась.
Перевод часов в Украине на зимнее время 2019: когда и куда переводят стрелки
Свои часы-"годинники" украинцы переводят в ночь на 27-е число (следующее воскресенье октября).
Большинство современных гаджетов, включая подключенные к инету компьютеры и ноуты, перевод часов на зимнее время 2019 проделают сами. А время на часах в менее продвинутой технике (механические часы и часы на микроволновке, к примеру) корректировать придется вручную.
Когда переводят время – ровно в 4 утра и ровно на час обратно.
То есть любители сна смогут растянуть сонное удовольствие еще на часик.
Перевод часов в Украине 2019 и транспорт
Время отправления в билетах указывается уже с учетом перевода часов. А сами часы на вокзалах (железнодорожных, автовокзалах, аэропортах) переходят на зимнее время 2019 автоматически.
Точное время: Киев
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Перевод времени в Украине: как помочь организму
Переход на летнее время или перевод часов на зимнее время, раньше встаешь или позже – это всегда стресс для организма.
Приучать организм к новому "временному" распорядку медики советуют минимум за неделю до дня, когда переводят часы в Украине 2019. То есть уже пора начинать.
Особенно учитывая, что на конец месяца выпали самые серьезные магнитные бури октября 2019 – а метеозависимые люди находятся в особой зоне риска.
В ближайшую неделю врачи рекомендуют отказаться от интенсивных тренировок, заменив их удлиненными прогулками и, скажем, йогой или пилатесом.
Из других рекомендаций:
- соблюдать диету – набор веса в этот период только усугубит возможные осложнения от перевода часов, из рекомендованных в это время продуктов: рыба (тунец, лосось и пр.), некультивированные грибы, говяжья печень, яйца – то есть продукты, богатые витамином D;
- поменьше нервничать: выбирать спокойную музыку, высыпаться, читать веселые книги и т.п.;
- не переутомляться – правильно планируйте свое время и рассчитывайте свои силы.
О том, зачем переводят часы и какие еще страны это делают, читайте в нашем материале Когда переводят часы в Украине 2019 на зимнее время: что запомнить.