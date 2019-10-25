Штурм Майдана: суд принял скандальное решение по главному фигуранту

Силовики на Майдане / ТСН

Следствие по делам о преступлениях в отношении участников Революции Достоинства до сих пор не завершено. Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста подозреваемого в организации штурма митингующих бывшего начальника управления СБУ в Киеве и области Александра Щеголева.

"Александра Щеголева только что Шевченковский суд отпустил под личное обязательство. До сегодняшнего дня он находился под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом", - говорится в сообщении Адвокатской совещательной группы, объединивших адвокатов Небесной сотни, в Facebook.

Отмечается, что меру пресечения Щеголеву изменили из-за необходимости выехать за границу на лечение.

"Среди обязанностей, возложенных на Александра Щеголева коллегией судей, отсутствует обязанность не покидать пределы Киевской области без разрешения суда либо прокурора и носить электронные средства контроля", - отметили адвокаты.

Стоит отметить, что следующее заседание суда запланировано на 20 ноября.

Напомним, что ранее Сергей Горбатюк заявил, что работа по делам Майдана фактически прекращена.